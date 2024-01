Stando a quanto riportato, OnePlus si è messa a lavoro alla seconda generazione del suo smartwatch. Il debutto del primo orologio intelligente del produttore cinese è avvenuto nel 2021. Il OnePlus Watch 2 è emerso in alcuni rendering trapelati nel mese di novembre 2023. Adesso, la tempistica di lancio del dispositivo è stata condivisa dall’affidabile informatore Max Jambor, secondo cui OnePlus è già pronta a lanciare, nei mercati globali la prossima settimana, gli smartphone OnePlus 12 e 12R insieme alle Buds 3 TWS.

Secondo Max Jambor, il nuovo OnePlus Watch 2 sarà lanciato in occasione del Mobile World Congress 2024 di Barcellona, in Spagna, che quest’anno inizierà il 26 febbraio e terminerà il 29. OnePlus ancora non ha confermato ufficialmente l’esistenza del suo prossimo smartwatch; tuttavia, è possibile aspettarci che il marchio inizi a dare le prime informazioni sul dispositivo indossabile fino a quando non si avvicinerà l’evento MWC. Il OnePlus Watch 2 arriverà sul mercato come successore del OnePlus Watch originale. I rendering rivelano un linguaggio di design aggiornato; appare spesso con uno chassis in metallo ed una leggera sporgenza sul lato destro che ospita i pulsanti fisici. Lo smartwatch sarà disponibile nelle opzioni di colore bianco e nero.

Per quanto riguarda le specifiche principali, si vocifera che il OnePlus Watch 2 sia dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici. Sarà alimentato da un processore Snapdragon W5 Gen. 1 di Qualcomm sotto la scocca per elargire prestazioni fluide e reattive. Lo smartwatch sarà, inoltre, dotato di tutti gli opportuni sensori per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. L’affidabile leaker Jambor afferma anche che il OnePlus Watch 2 funzionerà con il sistema operativo WearOS di Google. Tuttavia, occorrerà capire se ci saranno anticipazioni durante l’evento di lancio dei OnePlus 12 e 12R. Non ci resta che aspettare.

