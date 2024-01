Per i millennials è ancora il volto di Brenda Walsh, iconica sorella di Brandon Walsh nella serie Beverly Hills 90210: un successo raddoppiato quando ha interpretato Prue Halliwell in Streghe: ma chi è Shannen Doherty?

Chi è Shannen Doherty

Nata a Memphis nel 1971, Shannen Dohert muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo ad appena 11 anni, quando interpreta Jenny Wilder ne La Casa Nella Prateria nel 1982. Nello stesso anno viene ingaggiata come doppiatrice per dare la sua voce al personaggio Teresa nel film di animazione Brisby E Il Segreto Di Nimh.

Nel 1989 lavora al fianco di Winona Ryder nel film Schegge Di Follia, ma il suo successo decolla nel 1990. Da quell’anno farà parte del cast di Beverly Hills 90210 fino al 1994 per poi riprendere nel 2008 con le nuove stagioni dal titolo 90210. Beverly Hills non sarà l’unico successo televisivo. Nel 1998 indossa i panni di Prue Halliwell nella serie Streghe insieme ad Alyssa Milano e Holly Marie Combs e troverà una nuova consacrazione come uno dei volti più amati della televisione internazionale.

Vita privata

Nel 1993 sposa Ashley Hamilton, ma il matrimonio finirà dopo pochi mesi. Dal 2011 è sposata con Kurt Iswarienko. Dal 2015 l’attrice lotta contro un tumore al seno al quarto stadio e nel gennaio 2024 ha annunciato di aver organizzato il suo funerale, disponendo che le sue ceneri siano messe insieme a quelle del padre e del suo cane.

Tuttavia, l’attrice ha anche rassicurato i fan: “Ho molte cose da realizzare ancora […] ma so che accadrà e so che me ne sto andando”. Ancora, Shannen Doherty ha stilato una lista con pochi invitati e ha detto che dovrà essere “una festa dell’amore”.

