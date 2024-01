Lo scorso mese di dicembre, Huawei ha presentato lo smartphone economico Enjoy 70; adesso, l’azienda cinese ha lanciato ufficialmente, sul mercato locale, la sua variante Pro. Il Huawei Enjoy 70 Pro arriva con un ampio display HD da 6,7 pollici e una batteria di lunga durata, il tutto ad un prezzo accessibile. Non ci resta che vedere i dettagli delle specifiche del nuovo ed interessante device economico del produttore cinese.

Quanto al design, il Huawei Enjoy 70 Pro sfoggia sul retro un’esclusiva isola della fotocamera “star-ring” insieme ad una finitura opaca, mentre sul lato monta un sensore di impronte digitali. In merito alle opzioni di colore, il dispositivo presenta le seguenti tonalità Obsidian Black, Snowy White e Emerald Green. Nella parte anteriore troviamo un grande display da 6,7 pollici con risoluzione FullHD. Malgrado la presenza di uno schermo LCD, Huawei afferma di supportare una funzione di visualizzazione sempre attiva (AOD) per controllare l’ora e le notifiche. Sotto la scocca, il telefono integra un processore octa-core con quattro core Cortex-A73 a 2,4GHz e quattro core Cortex-A53 a 1,9GHz; il SoC è abbinato a 8GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione e funziona con HarmonyOS 4.

Il Huawei Enjoy 70 Pro è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto per la ricarica rapida da 40W. Quanto al comparto fotografico, sul retro il modulo circolare della fotocamera ospita un sensore principale da 108MP e un sensore di profondità da 2MP. Per i selfie, sfoggia un sensore da 8MP. Le opzioni di connettività includono WiFi 5, Bluetooth 5 e porta Type-C. Quanto ai prezzi e alla disponibilità, il dispositivo parte da 1449 Yuan (circa 205 dollari) per il modello da 8/128GB, mentre la versione da 8/256GB arriva a 1649 Yuan (circa 235 dollari). L’acquisto è disponibile tramite Huawei Mall in Cina.

