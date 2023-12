Di recente, Honor ha confermato il lancio dei prossimi smartphone della serie Honor Magic 6. Inoltre, è stata anche confermata la partnership di Honor e Porsche Design per quanto riguarda i dispositivi della nuova gamma Magic. Il rendering dei prossimi Magic 6 e Magic 6 Pro entrambi Porsche Design, è trapelato sul noto sito Weibo fornendo una panoramica del design. La scocca posteriore sfoggerà una doppia colorazione in pelle, con un rosso scuro intorno il grande modulo circolare che ospita tre fotocamere poste orizzontalmente, il nero occuperà il restante spazio, mentre la scritta Honor Porsche Design in bianco.

Il team di ‘mysmartprice.com’ ultimamente ha individuato lo smartphone Honor Magic 6 base nella certificazione 3C, che ha confermato le capacità di ricarica rapida cablata da 66W e la connettività 5G dei nuovi dispositivi prossimi al debutto. Un informatore ha rivelato su Weibo le specifiche principali previste dello smartphone Magic 6 vanilla. Si vocifera che offrirà miglioramenti importanti rispetto agli smartphone della serie Magic 5. Honor doterà il device di un display AMOLED curvo dotato di supporto per l’oscuramento PWM a 3840Hz. Il dispositivo dovrebbe anche incorporare la protezione per gli occhi Oasis per consentire una maggiore protezione rispetto ad altri smartphone. Inoltre, Honor applicherà, ai dispositivi della serie Magic 6, una protezione interna Jurinho che preserva il display degli smartphone da graffi e crepe.

Honor ha anche confermato che equipaggerà i prossimi smartphone con il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 3. La serie dovrebbe essere dotata di sistema operativo Android 14 basato su interfaccia Magic OS 8.0. Ad alimentarli una batteria Qinghai Lake da 5800mAh. I rendering rivelano che Honor doterà gli smartphone di un layout circolare della fotocamera, con un sensore primario da 50MP con OIS, un ultra-wide da 50MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP. Infine, Honor doterà il dispositivo di certificazione IP68 per la resistenza all’acqua e alla polvere.

