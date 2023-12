Honor ha lanciato in Arabia Saudita un altro smartphone di fascia media che si chiama Honor X8b. Questo device è dotato di un display AMOLED ed è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680. Andiamo a vedere meglio insieme i dettagli del telefono.

L’Honor X8b, misura 161.05×74.55×6.78mm per 166gr. di peso; è dotato di un grande display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ di 2412 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 90 Hz, dimming PWM a 3240Hz, una luminosità di picco di 2000nit e pare che sia in grado di coprire del tutto l’intero spazio di colore DCI-P3. Lato software, il device esegue il sistema operativo Android 14 sull’interfaccia utente Magic OS 7.2, che supporta anche la funzione di notifiche Magic Capsule. Il medio gamma viene fornito con un ritaglio a forma di pillola sul display che ospita la fotocamera selfie da 50MP con flash LED. Sul retro lo smartphone sfoggia una configurazione a tripla fotocamera con una fotocamera principale da 108MP, un obiettivo ultra-wide da 5MP e una fotocamera macro da 2MP. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a 8GB di RAM + 128GB di storage e 8GB di RAM + 512GB di spazio di archiviazione. Il device è poi alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto per la ricarica rapida da 35W.

Il nuovo Honor X8b dispone anche di doppia SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0G, GPS, una porta USB-C e un sensore di impronte digitali posto lateralmente. Per quanto riguarda il prezzo e la disponibilità, il device sarà venduto a un prezzo di partenza di 899 SAR (circa 240 dollari) ed in tre opzioni di colore Midnight Black, Titanium Silver e Glamorous Green. Le informazioni relative alla sua disponibilità sono, però, ancora sconosciute.

