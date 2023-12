Huawei è a lavoro su tanti nuovi smartphone e tra questi ci sono i device di punta della serie P70 e la prossima linea Nova 12, il cui lancio in Cina è previsto per il mese di dicembre in corso. Le voci sono continuamente in circolazione per quanto riguarda la serie Nova 12 ed una recente fuga di notizie del noto ed affidabile informatore cinese Digital Chat Station ha fatto luce sulle specifiche principali del modello top di gamma, ovvero il Huawei Nova 12 Ultra. Andiamo a dare insieme un’occhiata ai dettagli chiave.

Secondo DCS, il telefono sfoggerà un display OLED curvo con risoluzione da 1,5K e due piccoli ritagli per le fotocamere frontali. Si vocifera che la configurazione a doppia fotocamera includa un potente sensore da 60MP e un obiettivo zoom 2x per catturare scatti ravvicinati. Posteriormente, lo smartphone dovrebbe sfoggiare un corpo in vetro superceramico e una fotocamera principale da 50MP con un ampio sensore da 1/1,55 pollici e supporto per l’apertura variabile. Per quanto concerne i dettagli sui sensori della fotocamera in dotazione, restano per il momento ancora segrete.

ARTICOLI CORRELATI

Sotto la scocca, si dice che il Huawei Nova 12 Ultra sia alimentato dal processore Kirin 9000, lo stesso che troviamo a bordo della serie di punta Mate 60 lanciata di recente da Huawei. È interessante notare che la fuga di notizie suggerisce anche il supporto per la comunicazione satellitare bidirezionale, che permetterebbe al device di restare connesso in aree remote in cui la copertura cellulare non è disponibile. La batteria dovrebbe supportare la ricarica rapida da 100W; quanto all’amperaggio, ancora non si hanno informazioni, così come nel caso della RAM e delle configurazioni di archiviazione. In merito al debutto, Huawei non ha confermato ufficialmente la data di lancio della serie Nova 12, ma, in base alle ultime indiscrezioni, possiamo aspettarci di sapere maggiori dettagli questo mese.

Continua a leggere su optimagazine.com