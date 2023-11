Huawei sta tornando in azione dopo il lancio della serie Mate 60 con a bordo il suo SoC HiSilicon Kirin 9000s. Adesso, stando alle ultime indiscrezioni, pare che l’azienda si sia messa a lavoro per introdurre ufficialmente sul mercato nel 2024 anche la serie P70, che includerà tre nuovi flagship, ovvero Huawei P70, P70 Pro e P70 Art. Per il momento, non si sa molto di questi smartphone, ma, grazie ad una fonte affidabile, è stato rivelato quale sarà il sensore della fotocamera e il tipo di obiettivo che verrà utilizzato sul modello premium.

Secondo Ming-Chi Kuo, l’analista di TF International Securities, il Huawei P70 Art, nonché il modello di fascia alta dell’intera nuova gamma, sarà dotato di un sensore di fascia alta CIS Sony IMX989 da 1 pollice. Il fattore che risulta ancora più importante è che questo sensore della fotocamera sarà abbinato ad un obiettivo ibrido vetro-plastica 1G6P. L’unico smartphone attualmente sul mercato che adotta tale tipo di obiettivo (1G3P) è l’iPhone 15 Pro Max; il device, infatti, utilizza il suddetto obiettivo per la sua fotocamera con zoom tetraprisma. Le lenti ibride vetro-plastica sono tra le più resistenti alla deformazione e offrono migliori prestazioni ottiche. Largan e Sunny Optical sono i principali produttori di Huawei di questo tipo di lenti.

Solo l’obiettivo 1G6P che Huawei utilizzerà sul P70 Art costa da quattro a cinque volte in più rispetto ad una variante 7P (questo è dovuto al vetro stampato). Si prevede, altresì, che altri produttori di smartphone seguiranno questa tendenza, ossia l’adottare lenti ibride vetro-plastica. Si stima che il produttore cinese dovrebbe realizzare15 milioni di unità di Huawei P70, P70 Pro e P70 Art, in crescita del 230% rispetto alle vendite del 2023 della sua ammiraglia. Per concludere, si vocifera che la prossima serie top di gamma verrà lanciata a marzo 2024, seguita da Xiaomi 14 Ultra e Vivo X100 Ultra ad aprile.

