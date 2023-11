Honor ha presentato in via ufficiale la sua attesissima serie Honor 100, il cui lancio è previsto in Cina per il prossimo 23 novembre. La gamma includerà l’Honor 100 e l’Honor 100 Pro, con importanti differenze riguardanti l’estetica del design. Le ultime rivelazioni, incluse le immagini reali, fanno luce sulle differenze visive tra i due modelli, mettendo in evidenzia in modo particolare gli elementi di design unici del modello Pro.

L’Honor 100 vanta tre opzioni di colore: nero, bianco e una finitura sfumata. La configurazione della sua fotocamera adotta una classica forma rettangolare, con un’elegante fascia decorativa semicircolare; al centro sono posizionate due telecamere. D’altro canto, l’Honor 100 Pro presenta invece quattro varianti di colore, tra cui il classico bianco e nero, e due opzioni bicolore in bianco e viola. Ciò che differenzia il modello Pro è la scelta dei materiali sul pannello posteriore: infatti, si tratta di un patchwork di vetro opaco e ecopelle liscia (la cosa va ad aggiungere un tocco di raffinatezza allo smartphone). Quanto al modulo fotocamera dell’Honor 100 Pro, l’elemento si allontana dal design tradizionale, sfoggiando una forma ispirata al concetto dell’anello di Möbius.

Quanto al comparto fotografico, l’Honor 100 è dotato posteriormente di un modulo rettangolare che include una doppia fotocamera presente in un semi-cerchio e sfoggia; inoltre, una cover in vetro (cui dettagli richiamano al marmo). L’Honor 100 Pro presenta sul retro un modulo ovale che racchiude tre fotocamere, di cui una notevole fotocamera principale da 50MP con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) per migliorare le capacità fotografiche. In merito alle altre specifiche trapelate nelle ultime settimane, il modello base includerebbe il SoC Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 3, mentre la variante Pro utilizzerebbe lo Snapdragon 8 Gen. 2. I device dovrebbero sfoggiare display AMOLED con risoluzione 1.5K (2700 x 1224pixel), frequenza di aggiornamento a 120Hz e PWM Dimming a 3.840Hz. Inoltre, sarebbero dotati anche di ricarica rapida da 100W.

