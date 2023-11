Huawei ha lanciato ufficialmente il nuovo smartphone di fascia media Nova 11 SE. Malgrado il dispositivo disponga di un design rinnovato, a sorpresa mostra anche pochi aggiornamenti hardware rispetto al suo predecessore Nova 10 SE. Il telefono è apparso sul sito web dell’azienda con una fotocamera principale da 108MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un macro da 2MP ed un profilo sottile. La scheda tecnica ufficiale ha rivelato che non presenta connettività 5G. Successivamente, il device è stato elencato da Vmall, un negozio online di proprietà di Huawei in Cina, svelando che il medio gamma è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 680, ossia un chipset solamente LTE costruito sul processo a 6 nm e con una CPU da 2,4 GHz. Tuttavia, la RAM resta un mistero.

Il nuovo Huawei Nova 11 SE presenta un display OLED piatto da 6,67 pollici a 10 bit con risoluzione FullHD+. Il dispositivo ha una frequenza di aggiornamento di 90Hz e una copertura della gamma di colori DCI-P3 del 100%. È presente un singolo foro al centro per ospitare la fotocamera selfie da 32MP, che registra video con una risoluzione fino a 1080p. Lo smartphone presenta un corpo molto sottile di soli 7,39 mm per 186 grammi di peso ed è alimentato da una batteria da 4500mAh, dotta di supporto per la ricarica rapida a 66W e Huawei ha affermato che può passare dallo 0 al 100% in 32 minuti. Il caricabatterie e il cavo appropriato si trovano nella confezione di vendita.

ARTICOLI CORRELATI

Il Huawei Nova 11 SE avvia HarmonyOS 4; include, inoltre, connettività NFC con la possibilità di memorizzare le informazioni della carta per i pagamenti offline, un doppio slot nano SIM e uno scanner di impronte digitali sotto il display. Il dispositivo è disponibile in verde, bianco e nero. I prezzi sono CNY 1.999 (257 euro al cambio) per la variante da 256GB e CNY 2.199 (285 euro) per 512GB di spazio di archiviazione. I preordini sono attivi in Cina e la prima vendita è prevista per il 3 novembre.

Continua a leggere su optimagazine.com