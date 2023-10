Di recente, Honor ha presentato in Cina lo smartphone Honor Play 8T: adesso pare che il produttore cinese si stia già preparando per il lancio a breve di un altro dispositivo. Il telefono in questione è l’Honor X50 GT, le cui specifiche chiave sono ora emerse grazie alla concessione dell’elenco JD.com. L’annuncio è stato individuato da un insider cinese, rivelando che iI prossimo smartphone Honor arriverà come successore dell’Honor X40 GT, lanciato nell’ottobre dello scorso anno.

Stando a quanto riferito dall’elenco, a seguire ecco le specifiche tecniche previste: il nuovo Honor X50 GT sarà dotato di un display OLED da 6,81 pollici con una risoluzione Full HD+ di 2388 x 1080 pixel. Ad alimentare lo smartphone sotto la scocca ci sarà un processore octa-core Qualcomm Snapdrago 888, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, e GPU Adreno 660. Quanto al comparto fotografico, l’Honor X50 GT sfoggerà sul retro una fotocamera principale da 50MP, mentre frontalmente per i selfie e le videochiamate lo smartphone si affiderà a una fotocamera da 16MP. Il device sarà poi alimentato da una batteria da 4800mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata da 66W.

Per quanto riguarda il software, è possibile aspettarci che l’Honor X50 GT avvii l’interfaccia utente MagicOS 7.2 basata sul sistema operativo Android 13 pronto all’uso. All’inizio del mese di ottobre in corso, il tipster ha rivelato che un imminente smartphone della serie Honor X50, che pare essere proprio l’Honor X50 GT, prenderà spunto dal design anteriore dall’Honor X50, mentre quello posteriore si ispirerà al Huawei Mate X5. Il dispositivo potrebbe essere ufficiale entro la fine di questo mese o all’inizio di novembre. L’elenco, inoltre, rivela che l’Honor X50 GT costerà 1898 Yaun (259 dollari), ma resta tutto da vedere.

