Nella giornata odierna, Honor ha svelato la data di lancio del suo nuovo Honor Play 8T. Stando ai dettagli condivisi dal produttore cinese tramite un’immagine teaser, il prossimo smartphone sarà lanciato in Cina il 18 ottobre. Il teaser condiviso dal marchio rivela anche alcune delle sue specifiche principali. L’immagine, infatti, conferma che il device avrà una luminosità di 850 nit e offrirà fino a 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Inoltre, l’immagine conferma anche che il dispositivo sarà alimentato da una grande batteria da 6000mAh. Andiamo a vedere insieme gli altri dettagli rivelati.

Il prossimo Honor Play 8T, che arriverà come successore dell’Honor Play 7T, sarà dotato di un display perforato e sfoggerà cornici sottili su tutti i lati. Il retro del telefono includerà una configurazione a doppia fotocamera che sarà accompagnata da un flash LED. Il dispositivo sarà dotato di una fotocamera principale da 50MP. L’immagine conferma poi che lo slot della scheda SIM è situato sul bordo destro del telefono. Ora come ora, restano sconosciute le altre specifiche principali dello smartphone, ma conosceremo ulteriori dettagli, relativi anche ai prezzi e alla disponibilità del dispositivo, una volta che verrà lanciato in Cina domani.

Tutte queste caratteristiche, compresa la luminosità di 850 nit, sono le stesse del recente Honor Play 50 Plus. Gli smartphone sfoggiano design diversi, ma condividono il medesimo hardware al loro interno. Quest’ultimo telefono è stato lanciato ad un prezzo di circa 185 euro, questo sta a significare che molto probabilmente anche il nuovo Honor Play 8T sarà venduto a un prezzo simile. Ricordiamo che l’Honor Play 7T è stato presentato da Honor all’inizio di quest’anno, a marzo. Il suo prezzo parte da 1099 CNY per il modello base da 8GB di RAM + 128GB di spazio di archiviazione, mentre la variante con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna costa 1299 CNY. Il device è disponibile nei colori nero, blu e argento.

