Sono trascorsi solamente pochi giorni da quando Google ha annunciato la nuova serie di smartphone di punta, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Parliamo di due flagship straordinari, dotati di uno spettacolare design, di specifiche tecniche all’avanguardia e con tantissime funzionalità smart grazie alla presenza dell’intelligenza artificiale di nuova generazione. Se siete propensi all’acquisto di un nuovo telefono, quest’oggi vi suggeriamo di approfittare proprio dell’incredibile offerta su Amazon del Pixel 8 che troverete in pre-ordine con un super sconto dell’17% al prezzo di 799 euro (invece di 961,90 euro di listino) e in tre opzioni di colore: Grigio verde, Nero ossidiana e Rosa. Le novità non terminano qui: infatti, insieme al device vi porterete a casa e in omaggio gli auricolari Pixel Buds Pro color Grigio antracite. Le vendite dello smartphone inizieranno il prossimo 12 ottobre, sarà venduto e spedito dall’e-commerce e la consegna sarà gratuita senza costi aggiuntivi.

Il nuovissimo Google Pixel 8 presenta un display OLED FHD+ da 6,2 pollici con protezione vetro Corning Gorilla Glass Victus, risoluzione 2400 x 1080 pixel, 428ppi, frequenza di aggiornamento dinamica da 60 a 120Hz, luminosità fino a 2000nit e supporto HDR 24bit a 16 milioni di colori. Sotto la scocca troviamo il processore Google Tensor G3 insieme al co-processore di sicurezza Titan M2 abbinato a 8GB di RAM LPDDR5X e 128GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1.

Il device è alimentato da una batteria da 4575mAh dotata di supporto per la ricarica rapida cablata a 30W. Quanto al comparto fotografico il Pixel 8 è dotato sul retro di un sensore principale da 50MP con Octa PD e zoom fino a 8x, di un ultra-grandangolare da 12MP e di un sensore LDAF zona singola con OIS e EIS; davanti, il device propone un obiettivo da 10.5MP Dual PD. In termini di connettività il Pixel 8 offre: supporto di USB-C 3.2, reti 5G, DualSIM, WiFi 7 (2.4G+5GHz+6GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 5.3, NFC, GPS con Glonass, Galileo, Qzss e BeiDou. Il sistema operativo è Android 14.

