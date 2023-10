In seguito al lancio di Honor Magic V2 dello scorso luglio, adesso il produttore cinese ha confermato in via ufficiale la data di lancio in Cina del suo prossimo smartphone pieghevole di punta, Honor Magic Vs 2, e dello smartwatch Watch 4 Pro. La società ha condiviso il teaser sul suo account ufficiale Weibo, confermando che i prossimi due device saranno annunciati il 12 ottobre 2023. Stando a quanto riferito dal noto leaker Digital Chat Station, Honor Magic Vs 2, che risulta essere ancora più sottile e leggero rispetto al suo predecessore, dovrebbe essere lanciato con il processore Qualcomm Snapdragon 8 + Gen. 1, abbinato a 16GB di RAM, con una batteria dotata di supporto alla ricarica rapida da 66W, un display pieghevole con risoluzione 2K ed elevata frequenza di aggiornamento, e uno scanner per le impronte digitali situato lateralmente.

Sul lato posteriore, il nuovo Honor Magic Vs 2 sarà caratterizzato da una fotocamera principale da 50MP con apertura da f/1,9 a f/2.4, e con una disposizione a matrice. Secondo una recente voce, il modulo della fotocamera posteriore potrebbe anche arrivare con un obiettivo ultra-grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 8MP che offre uno zoom ottico 3x. Il device è emerso di recente nell’elenco Geekbench che rivela il SoC Snapdragon 8 + Gen. 1 underclocked e 16GB di RAM. Inoltre, la certificazione 3C ha fatto sapere che il nuovo pieghevole supporta la ricarica rapida da 66W, proprio come il Magic Vs annunciato a novembre scorso.

ARTICOLI CORRELATI

Honor sostiene che il Magic Vs 2 sarà più sottile e leggero rispetto al suo predecessore. Potremmo conoscere maggiori dettagli quando il device sarà ufficiale alla conferenza di lancio della serie HONOR Magic il 12 ottobre. Quanto, invece, al prossimo smartwatch, non si sa molto. Honor Watch 4 Pro sfoggerà un display circolare: nell’immagine teaser, possiamo notare che arriverà in una variante color verde giada, che include un cinturino assai ricercato.

Continua a leggere su optimagazine.com