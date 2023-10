Tanti appassionati hanno atteso l’arrivo del Google Pixel 8 Pro per usufruire dell’abilità della fotocamera della serie Pixel. I processori Tensor di Google svolgono un ruolo importante nell’elaborazione delle immagini, dato che questi chipset sono specializzati nell’apprendimento automatico per produrre foto ‘Pixelesque’. Adesso, lo smartphone del colosso di Mountain View è stato avvistato su Geekbench: l’elenco rivela interessanti dettagli sul processore Tensor G3, insieme alle specifiche RAM del device. I benchmark rivelano che questo tipo di SoC è stato progettato a nove core con tre diversi cluster: il primo contiene quattro core con clock a 1,7GHz e il secondo cluster ha di nuovo quattro core con clock a 2,37GHz, insieme a un singolo core con clock a 2,91GHz. Il chipset Tensor G3 avrà un clock a una frequenza di base di 1,7GHz.

Come spiegato in un recente rapporto, sul processore Tensor G3 ci sono quattro core Cortex-A715 e quattro core Cortex-A510, insieme a un singolo core Cortex X3. Malgrado l’attuale elenco di Geeekbench non riveli dettagli precisi del nucleo, molto probabilmente il chipset avrà questo tipo di configurazione come descritti sui precedenti elenchi di benchmark. Oltre al Tensor G3, il nuovo elenco Geekbench rivela anche che il Google Pixel 8 Pro sarà dotato di 12GB di RAM e sarà anche il primo smartphone ad avviare Android 14 OS fuori dalla scatola. Il punteggio raggiunto su Geekbench 6 è di 1760 punti nel test single-core e 4442 punti nel multi-core.

Il confronto Geekbench tra Tensor G2 a bordo del Pixel 7 Pro e Tensor G3 sul prossimo Pixel 8 Pro rivela che il nuovo processore di Google sta ottenendo un punteggio superiore del 20% nei benchmark. Il Tensor G2 è un processore octa-core disponibile in una combinazione 2+2+4 di core Cortex-X1, A78 e A55. Il nuovo Tensor G3 è un processore a nove core, in combinazione 4+4+1 con il nuovo Cortex-A715. A510 e un singolo core Cortex X3. I Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro saranno ufficialmente svelati dal produttore californiano il prossimo 4 ottobre.

