Quest’oggi Huawei ha tenuto un evento di lancio in cui ha annunciato in Cina diversi nuovi prodotti. Uno di questi include il nuovo MatePad Pro 13.2 pollici, ovvero un tablet di fascia alta dell’azienda. Andiamo quindi a vedere quali sono tutti i dettagli riguardanti le sue specifiche, i prezzi e altro ancora.

ìl Huawei MatePad Pro, nonché l’ultimo modello di tablet del gigante tecnologico cinese, presenta un alto display da 13,2 pollici. Il Consumer Chief di Huawei, Yu Chengdong, ha dichiarato che si tratta del primo tablet al mondo a sfoggiare un pannello OLED flessibile. Questo schermo presenta una risoluzione di 2880 x 1920pixel con un’ampia gamma di colori P3, un rapporto di contrasto di 1.000.000: 1, una luminosità di picco di 1000nit, un rapporto di aspetto 3:2, un dimmeraggio PWM ad elevata frequenza di 1440Hz e la certificazione Rheinland Global Eye Protection 3.0. Il device sfoggia un design elegante ed un modulo fotocamera circolare. In modo particolare, presenta anche il più alto rapporto schermo-corpo nel settore (94%). Nella parte anteriore presenta anche cornici minime sul lato, una tacca sulla parte superiore e un design sottile. L’azienda afferma che ci troviamo dinanzi al tablet più sottile e leggero al mondo per le sue grandi dimensioni.

Sotto la scocca, il nuovo Huawei MatePad Pro 13.2” è equipaggiato con il processore Kirin 9000s, abbinato a un massimo di 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. La società si è voluta concentrare sul meccanismo di raffreddamento, in quanto il dispositivo ospita 52000m㎡ di grafite per la dissipazione del calore e il raffreddamento a liquido VC. Quanto all’autonomia, integra una massiccia batteria da 10100mAh con supporto alla ricarica rapida da 88W. Il tablet in 40 minuti di ricarica, può raggiungere l’85% di carica, mentre in circa 65 minuti si ottiene una carica completa. Quanto all’audio, il Huawei MatePad Pro è dotato di 6 altoparlanti a doppio canale, supporta l’audio spaziale e la certificazione Huawei Sound. La parte anteriore ospita un sensore da 16MP e un sensore ToF, mentre la parte posteriore presenta una configurazione a doppia fotocamera da 13 + 8 MP. Altre caratteristiche includono i codec Bluetooth 5.2, AAC e LDAC. Il tablet, infine, funziona su HarmonyOS 4 fuori dalla scatola e giunge sul mercato anche con la stilo M-Pen di terza generazione dell’azienda.

Continua a leggere su optimagazine.com