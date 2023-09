Dopo il debutto del Huawei Mate X3 dello scorso aprile 2023, adesso il marchio cinese ha lanciato in Cina un altro smartphone pieghevole: il nuovo Huawei Mate X5. Il dispositivo L’ultima presenta un design e caratteristiche simili alla precedente versione, ma ci sono anche alcune differenze. Huawei, infatti, ha scelto di lanciarlo con un processore diverso, più RAM e una batteria più grande. Andiamo a vedere insieme quali sono i principali dettagli tecnici.

Il nuovo Huawei Mate X5 presenta un design pieghevole simile al Samsung Galaxy Z Fold 5, sfoggia un display primario OLED da 7,85 pollici con risoluzione di 2496 x 2224 pixel, una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz ed una frequenza di campionamento tattile fino a 240Hz. Il display di copertura misura 6,4 pollici e viene fornito con una risoluzione di 2504 x 1080 pixel. Parliamo di un pannello OLED LTPO con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz e frequenza di campionamento touch fino a 300Hz. Il dispositivo viene fornito con la protezione Kunlun Glass. Huawei non ha condiviso i dettagli del processore, ma dovrebbe essere il chipset Kirin 9000s. Il tablet è disponibile nelle opzioni da 12GB e 16GB di RAM, ma con la stessa memoria interna da 512GB. Altre caratteristiche includono una classificazione IPX8 per la resistenza all’acqua, WiFi dual-band, Bluetooth 5.2, una porta USB Type-C, NFC ed uno scanner di impronte digitali.

Sul retro, il nuovo Huawei Mate X5 è dotato di un modulo a tripla fotocamera con un sensore principale da 50MP con apertura f/1.8. Le altre due fotocamere includono: un ultra-grandangolare da 13MP con apertura f/2.2 e un teleobiettivo periscopio da 12MP con apertura f/3.4 e stabilizzazione ottica dell’immagine. Il modulo supporta zoom ottico fino a 5X e zoom digitale fino a 50X. La fotocamera frontale è un sensore da 8MP con apertura f/2.4 e registrazione video 4K. Il pieghevole è dotato di una batteria da 5060mAh con supporto di ricarica rapida cablata da 66W, ricarica rapida wireless da 50W e la ricarica wireless inversa da 7,5W. Il telefono avvierà HarmonyOS 4.0 come sistema operativo. Lo smartphone dovrebbe essere in vendita dal 15 settembre. Le sue opzioni di colore sono Feather White, Feather Black, Feather Gold, Phantom Purple e Green Mountain Dai. Non ci sono ancora dettagli sulla disponibilità globale.

