Ormai i Google Pixel 8 li conosciamo perfettamente, tranne per quanto riguarda il presunto prezzo di vendita. Adesso il portale ‘dealabs.com‘ si è pronunciato anche in merito a quest’ultimo aspetto, fornendo indiscrezioni dettagliate a riguardo. Partiamo col dire che i prossimi googlefonini arriveranno fino al taglio massimo di 512GB per il Google Pixel 8 Pro.

Per quanto concerne i prezzi in Europa, il Google Pixel 8, nelle colorazioni nero, grigio-verde e rosa, dovrebbe costare all’incirca 799 euro per il modello con 128GB di memoria interna e 859 euro per quello con 256GB di storage. I prezzi per il googlefonino più piccolo non sono così esorbitanti visto che non superano la soglia dei 1000 euro, ma qualcuno potrebbe avere da ridire anche per quanto concerne questi listini, sebbene debbano ancora essere confermati per essere contestati (chi non sarà d’accordo con le cifre potrà anche benissimo guardare altrove e lasciare perdere i prossimi googlefonini visto che la concorrenza è tanta anche nel segmento premium del mercato mobile).

Il Google Pixel 8 Pro, invece, sarà disponibile nelle colorazioni nero, beige-porcellana e celeste ed avrà un prezzo di 1099 euro nel taglio con 128GB di memoria interna, di 1159 euro nel taglio di 256GB e di 1299 euro nella configurazione con 512GB di spazio di archiviazione. Le cifre non riguardano direttamente il mercato italiano, ma ci permettono di cominciare a farci un’idea del listino originale (anche se poi molto potrebbe variare, anche per quanto riguarda le colorazioni ed i tagli di memoria). Saranno anche dei buoni dispositivi, ma, almeno da queste indiscrezioni, gli importi sembrano tutt’altro che abbordabili. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

