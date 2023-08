David Jacobs, creatore di soap opera e scrittore di serie televisive di successo, è morto all’età di 84 anni al Providence Saint Joseph Medical Center di Burbank, in California. A dare l’annuncio della scomparsa, avvenuta il 20 agosto, è stato il figlio Aaron a The Hollywood Reporter. Jacobs da anni era affetto dal morbo di Alzheimer e il decesso è sopraggiunto in seguito ad una serie di infezioni.

Dalla sua penna è nata la celebre serie Dallas, che ha segnato la storia della televisione degli anni ’80. La soap opera è andata in onda sulla rete americana CBS a partire dall’aprile del 1978, per 14 stagioni, con 357 episodi. Anche in Italia, trasmesso sulle reti Fininvest (oggi Mediaset) Dallas ha riscosso grande successo.

Da una costola di Dallas creò lo spin-off California (titolo originale Knots Landing), che debuttò nel 1979 e proseguì per 14 stagioni con 344 episodi, fino al maggio del 1993.

David Jacobs è noto anche per essere il co-creatore di Paradise, serie western andata in onda a cavallo tra anni ’80 e ’90, con tre stagioni, e Four Corners, miniserie in 5 episodi del 1998. Ha lavorato anche come produttore esecutivo per la serie Lois & Clark: le nuove avventure di Superman, in onda su Italia 7 (prima stagione) e poi su Rai 3 (dalla seconda alla quarta).

