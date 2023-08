Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia del nuovo Huawei MatePad 11,5”, il dispositivo ideale per chi studia, lavora o semplicemente da utilizzare per lo svago. Adesso, il device lo porterete a casa al prezzo di lancio di circa 300 euro tramite lo store ufficiale. Per quanto riguarda il design, il Huawei MatePad sfoggia un corpo in metallo unibody, nella colorazione Space Grey, con un display LCD FullView da 11,5 pollici (risoluzione 2200 x 1440 pixel) con aspect ratio di 3:2, frequenza di aggiornamento a 120Hz, un rapporto schermo-scocca dell’86%, spessore di 6,85mm e antenna Cavity Slot Magnetic integrata.

Il nuovo Huawei MatePad 11,5”, lavora con il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1 (a 4nm) abbinato a 6GB di RAM e spazio di archiviazione da 128GB. Lato software, il dispositivo sfrutta il sistema operativo Harmony 3.1, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB-C. Il device è alimentato da una batteria da 7700mAh dotata di supporto alla ricarica rapida a 20W. Quanto al comparto fotografico, il nuovo Huawei MatePad da 11,5 pollici arrivato in Italia, presenta una fotocamera posteriore da 13MP con f/1,8 e una fotocamera anteriore da 8MP con f/2,2. Il dispositivo mette inoltre a disposizione 2 microfoni, 4 speaker e Huawei Histen 8.1.

Il Huawei MatePad 11,5” giunge nel nostro Paese anche con la M-Pencil e la fantastica ed utilissima tastiera Smart Keyboard, dotata di tasti con corsa di 1,5mm in grado di supportare funzioni come SuperHub per il trasferimento tra app e dispositivi di testo, immagini, link e file. Inoltre, è possibile utilizzare l’app Huawei Notes per prendere appunti anche a mano, se si desidera. Tornando al prezzo e alla disponibilità, il nuovo MatePad di Huawei è disponibile in Italia in versione da 6/128GB a 299,90 euro. Infine, gli utenti potranno ricevere in omaggio la Huawei M-Pencil di 2a generazione fino al 39 settembre, mentre con un costo di 49,90 euro si potrà ricevere la Smart Keyboard versione UK.

