È molto probabile che Google lanci la serie Pixel 8 il prossimo mese di ottobre. Rispetto allo scorso anno, il colosso di Mountain View non ha presentato in anteprima la serie Pixel 8 all’I/O 2023. Ad ogni modo, le ultime voci di corridoio continuano ad elargire dettagli prima del lancio circa i prossimi smartphone top di gamma. Precedentemente sono trapelati i rendering del design e alcuni dettagli principali della serie Pixel 8, adesso, è giunta una nuova indiscrezione da parte del tipster Yogesh Brar, che ha rivelato i dettagli sui prezzi del Pixel 8 5G. Inoltre, il tipster ha anche elencato alcune delle specifiche chiave del prossimo smartphone Google. Andiamo a dare un’occhiata ai dettagli trapelati online.

Secondo le ultime anticipazioni, il Google Pixel 8 dovrebbe sfoggiare un display OLED da 6,17 pollici con risoluzione Full HD+ e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Google Tensor G3, abbinato a 8GB di RAM e 128 o 256GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, il device dovrebbe presentare frontalmente una fotocamera selfie da 11MP, mentre sul retro una doppia fotocamera caratterizzata da un sensore principale Samsung GN2 da 50MP con OIS e un ultra-grandangolare da 12MP.

In merito alle altre caratteristiche del Google Pixel 8, il prossimo smartphone di punta dovrebbe essere dotato di un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali a ultrasuoni e alimentato da una batteria da 4485mAh, dotata di un supporto per la ricarica rapida cablata a 24W e in modalità wireless a 12W. Lato software, il dispositivo sfrutterà il recente sistema operativo Android 14. Il Pixel 8 5G per ora è destinato al lancio negli Stati Uniti ad un prezzo di lancio tra i 649 euro e 699 euro.

