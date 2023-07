L’azienda cinese ha presentato il OnePlus Nord 3 5G, il nuovo smartphone di fascia media dotato di tecnologie di ultima generazione e caratteristiche molto interessanti per regalare agli utenti qualsiasi esperienza essi desiderino. Gli utenti in Italia possono già ordinarlo sullo store ufficiale e usufruire della promozione valida fino al 31 luglio. Andiamo subito a vedere insieme quali sono le principali specifiche tecniche e il prezzo offerti dal nuovo device.

Il nuovo OnePlus Nord 3 5G sfoggia un display Super Fluid AMOLED da 6,74 pollici (con risoluzione 2772 x 1240pixel), una frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz e una luminosità massima di 1450nits. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 9000, abbinato a 8/16GB di RAM LPDDR5x e 128/256GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. Lato software, il medio gamma lavora su interfaccia OxygenOS 13.1 basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda le connettività e altre funzioni, il device offre 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, Galileo, NFC, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e lettore di impronte digitali in-display.

Il OnePlus Nord 3 5G presenta sul retro un modulo a tripla fotocamera caratterizzato da: un sensore principale da 50MP, uno di profondità da 8MP e un macro da 2MP; frontalmente, la fotocamera selfie è da 16MP. Il dispositivo è poi alimentato da una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 80W, in grado di caricarsi al 100% in soli 30 minuti. Il Nord 3 è inoltre disponibile nelle opzioni di colore Misty Green e Tempest Gray. Infine, lo smartphone sarà in vendita a partire da mercoledì 12 luglio e ai seguenti prezzi: configurazione 8+128GB – 449 euro e 12+256GB – 549 euro. Quest’ultima versione la troverete al prezzo promozionale di 499 euro fino al 31 luglio.

