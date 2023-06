OnePlus è pronto a lanciare sul mercato due nuovi smartphone appartenenti alla serie Nord, in particolare i OnePlus Nord 3 e Nord 3 CE. Nonostante la data di lancio di questi due device ancora non è stata annunciata ufficialmente, alcune informazioni sono trapelate online suggerendo che il loro lancio è imminente. Entrambi i dispositivi dovrebbero essere lanciati in India il prossimo 5 luglio insieme alle OnePlus Nord Buds 2R. Inoltre, per diverso tempo sono stati rivelati nuovi dettagli dei due smartphone attraverso diverse indiscrezioni. Adesso, il sito ‘pricebaba.com’ ha rivelato in esclusiva le specifiche chiave del OnePlus Nord 3 CE. Andiamo a vedere insieme quali sono le presunte specifiche tecniche.

Il nuovo OnePlus Nord CE 3 dovrebbe sfoggiare un display AMOLED da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e presentare un foro perforato per ospitare la fotocamera anteriore. Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 782G octa-core con GPU Adreno 642L, abbinato a 8/12GB di RAM e 128/256GB di spazio di archiviazione. Lato software, il device dovrebbe lavorare con l’interfaccia OxygenOS 13 basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe presentare sul retro della scocca una configurazione a tripla fotocamera caratterizzata da un sensore principale Sony IMX890 da 50MP, un ultra-grandangolare da 8MP e un macro da 2MP; davanti, la fotocamera selfie sarà di 16MP.

Circa le altre caratteristiche il prossimo OnePlus Nord 3 CE dovrebbe integrare un sensore per le impronte digitali in-display e una batteria da 5000mAh dotata di supporto alla ricarica rapida da 80W. Quanto alle connettività, il device dovrebbe fornire: slot per doppia scheda SIM, 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth, GPS, jack audio da 3,5mm e una porta USB Type-C.

