In attesa del lancio ufficiale della serie HONOR 90 in Europa, che si terrà a Parigi il prossimo 6 luglio, il brand cinese ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del modello ‘base’, ossia HONOR 90 Lite. Parliamo di uno smartphone di fascia medio-bassa dotato di buone prestazioni del comparto fotografico e con un design leggero e aggraziato. Come punta di forza c’è, senza ombra di dubbio, la fotocamera principale da 100MP, che garantisce scatti ad elevata definizione e registrazioni video in 4K. Non ci resta che andare a vedere insieme altri interessanti dettagli tecnici, incluso il prezzo di vendita in Italia.

Il nuovo HONOR 90 Lite è realizzato anteriormente in vetro, mentre il frame laterale e la scocca posteriore sono realizzati in plastica. Presenta un display LCD LTPS da 6,7 pollici con risoluzione FHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 90Hz. Il telefono è dotato di certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light, funzionalità Dynamic Dimming e Circadian Night Display. Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 6020 (a 7nm) con CPU octa-core e GPU ARM Mali-G57 MC2, abbinato a 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Quanto al comparto fotografico, questo medio-gamma presenta una tripla fotocamera con flash LED caratterizzata da: un sensore principale da 100MP con PDAF, un ultra-grandangolare da 5MP, un macro da 2MP e zoom digitale fino al 10x. Davanti, presenta una fotocamera selfie da 16MP.

ARTICOLI CORRELATI

Quanto a connettività, il nuovo e bellissimo HONOR 90 Lite offre: reti mobili Dual SIM (due Nano-SIM), 5G/4G/3G/2G, Wi-Fi 5 (802.11 ac, dual-band), Bluetooth 5.3 (LE, A2DP), NFC, GPS e porta USB Type-C. Il dispositivo è dotato di sensori quali accelerometro, giroscopio, bussola, luce ambientale e prossimità, lateralmente presenta il sensore per le impronte digitali. Il tutto è alimentato da una batteria Li-Po da 4500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 35W. Lato software, il dispositivo lavora sul sistema operativo Android 13 basato su interfaccia MagicOS 7.1. Infine, il device si può già acquistare in Italia tramite il sito ufficiale HONOR nelle tre colorazioni Cyan Lake, Midnight Black e Titanium Silver e al prezzo di 299,90 euro per l’unica configurazione con 8GB di memoria RAM e 256GB di storage interno.

Continua a leggere su optimagazine.com