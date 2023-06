Arriva per il mercato italiano il Huawei Nova 11 Pro, che porta con sé la modalità ritratto con tecnologia XD Portrait e la Super Star Orbit Ring per l’alloggiamento delle due fotocamere principali disposte sul retro. Il device viene proposto nelle nuance cromatiche Black e Green. Il Huawei Nova 11 Pro include uno schermo OLED da 6.78 pollici con risoluzione FHD+ (2652 x 1200 pixel) e frequenza di refresh rate fino a 120Hz.

Sotto il cofano batte il processore Snapdragon 778G 4G con 8GB di RAM e 256GB di storage interno (non espandibile). Tra le connettività troviamo il 4G LTE, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, l’USB-C, l’NFC ed il GPS (non si manifestano gravi carenze, come potete vedere). Presente anche il lettore di impronte digitali integrato nel display, come pure il sistema di raffreddamento al grafene. La fotocamera posteriore include un sensore principale Ultra Vision da 50MP (apertura f/1.9, AF), un ultra-grandangolare da 8MP e macro (apertura f/2.2). La batteria ha una capacità di 4500mAh con supporto alla ricarica SuperCharge Turbo 2.0 a 100W. Le dimensioni generali ammontano a 164,24 x 74,35 x 7,88mm, per un peso di 188gr.

Il Huawei Nova 11 Pro ha un prezzo di 699,99 euro: chi deciderà di acquistarlo entro il 9 luglio riceverà in regalo un paio di auricolari Huawei FreeBuds 5i, dal valore commerciale di 99,90 euro. Non fanno parte del pacchetto i Google Mobile Services, che, come ben sappiamo, hanno abbandonato la neve ormai da qualche anno (al loro posto ci sono i Huawei Mobile Services, che sono comunque molto ben assortiti). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

