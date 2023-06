I realme 11 Pro stanno per essere annunciati in versione Global a partire dal mercato indiano: l’ufficializzazione avrà luogo l’8 giugno. Facciamo presente che il lancio in Cina dei realme 11 Pro è avvenuto ad inizio mese, mentre adesso la serie si appresta alla conquista del mercato indiano e globale (dovrebbero arrivare anche in Europa, facendo la felicità dei tanti utenti che vorranno puntarci nel tempo).

I realme 11 Pro si comporranno di due modelli, la variante standard e quella Plus. Il realme 11 Pro+ è spinto dal processore MediaTek Dimensity 7050, include una fotocamera principale da 200MP con stabilizzatore ottico dell’immagine, un sensore macro ed una fotocamera frontale da 32MP. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida a 100W. Il realme 11 Pro, invece, ha una fotocamera principale da 100MP, una fotocamera frontale da 16MP e la batteria è progettata per essere ricaricata rapidamente fino a 67W (un valore comunque accettabile). Come facilmente avrete notato, la differenza tra i due dispositivi esiste, anche se la versione base riesce comunque a convincere, soprattutto in relazione al prezzo di vendita, che si spera si mantenga abbastanza competitivo, pure per quanto riguarda il mercato europeo.

Detto ciò, bisogna solo aspettare che la situazione prenda la sua piega ed i nuovi I realme 11 Pro vengano presentati sul mercato indiano e globale. Tra qualche giorno conosceremo meglio i due telefoni che insieme daranno vita alla line-up dei realme 11 Pro: dovrete pazientare solo ancora un po’ di tempo prima di essere messi al corrente di tutto quanto li riguarda. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

