Per gli amanti e appassionati di smartwatch, Xiaomi ha lanciato nel mercato cinese il nuovo Redmi Watch 3 Lite: si tratta dell’edizione leggera del Watch 3 (lanciato in Cina lo scorso mese di dicembre e anche in Italia). La batteria di questo wearable garantisce fino a 12 giorni di durata con una sola ricarica, fino a 8 giorni con un uso intenso ed è disponibile in due eleganti opzioni di colore: Space Black e Twilight Gray. Andiamo subito a vedere tutte le novità che possiede, i dettagli sulle specifiche tecniche, sul prezzo e l’uscita.

Il Redmi Watch 3 Lite presenta un display AMOLED da 1,83 pollici (più grande rispetto al Watch 3, che è di 1,75 pollici) e luminosità a 450nit, che si può personalizzare con più di 200 quadranti; l’orologio intelligente è dotato di connettività Bluetooth 5.3 e NFC per i pagamenti contactless e supporta più di 100 attività sportive differenti. Il dispositivo possiede anche il monitoraggio dell’attività cardiaca 24 ore su 24, il rilevamento dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il monitoraggio e la qualità del sonno. Il corpo dello smartwatch è dotato di impermeabilità fino a 5ATM, questo lo rende perfetto per il nuoto. È possibile, inoltre, sfruttare le chiamate Bluetooth grazie al microfono e allo speaker integrati. Ciò che manca è il supporto GPS (presente sul modello maggiore e anche sul Watch 2 Lite).

Il nuovo Redmi Watch 3 Lite o Youth Edition per adesso è stato lanciato solamente nel mercato cinese al prezzo di 399 CNY, che al cambio corrisponde a circa 52,00 euro. Per il momento non ci sono conferme circa la sua commercializzazione anche nel mercato europeo e quindi anche in Italia. In alternativa, chi fosse interessato subito ad acquistare uno smartwatch Redmi, può dare un’occhiata alla versione (non Lite) del Watch 3, che ad oggi costa 129,99 euro.

