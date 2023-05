Esce Il Giorno Con La Notte di Virginio e Teo Bok, in radio e negli store digitali dal 26 maggio. Il singolo è prodotto dal pluripremiato Julio Reyes Copello già vincitore di 4 Grammy Award e di 8 Latin Grammy Award nonché produttore tra gli altri di Laura Pausini, Ricky Martin, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Placido Domingo.

Virginio e Teo Bok cantano per la prima volta insieme nel nuovo singolo, disponibile per il mercato italiano con il titolo Il Giorno Con La Notte e per il mercato latino con il titolo El Dia Con La Noche.

Da un lato Teo Bok, il giovane cantautore di origini italiane e già noto all’estero, reduce dal successo dei suoi recenti singoli Esperanza e Algo Diferente; dall’altro Virginio, vincitore di Amici che con questo brano continua il percorso nei paesi latini iniziato nel 2022, con la pubblicazione del singolo Manana. Virginio ha 3 album all’attivo, oltre 600.000 copie vendute di cui 6 dischi di platino e 4 dischi d’oro come cantante e autore.

Il Giorno Con La Notte di Viginio e Teo Bok

Il Giorno Con La Notte è stato scritto da Virginio insieme a Teo. Il brano vuole essere una dedica all’amore, una delle più grandi forze dell’universo, nella sua forma più autentica. Emotiva e profonda, la canzone celebra il potere dell’amore, la sua capacità di unirci e il suo valore nonostante le nostre differenze.

Nel loro primo singolo insieme, i due artisti vogliono trasmettere queste differenze, e cercare di rendere bella la vita. Sebbene siamo tutti meravigliosamente unici, possiamo coesistere in armonia, proprio come la notte e il giorno, indipendentemente dal nostro genere o dalla nostra etnia, l’amore ci riguarda tutti e può trasformare il modo in cui viviamo il mondo che ci circonda.

“Adoro qualsiasi espressione d’amore e Il Giorno Con La Notte – dice Teo – rappresenta la purezza di un sentimento che non può essere discriminato. Da bambino, sono stato vittima di bullismo a scuola proprio nel periodo in cui ero in Italia. Stavo iniziando la mia giovane carriera nel mondo della musica e non lo capivo, soffrivo e mi chiedevo perché. Ricordo cosa mi disse mia madre: ‘Amore mio, tutto ciò che è diverso fa paura. In quel momento ho capito fino a che punto la paura allontani l’amore e ho cominciatoa vivere nel sogno di un mondo senza discriminazioni, dove la diversità è compagna e non nemica”.

Il Giorno Con La Notte fa parte del nuovo EP di Teo Bok, Tiempo De Ser Fuerte, che include anche 5 canzoni in spagnolo interamente prodotte dal Maestro Julio Reyes Copello.

A proposito del brano, Virginio racconta: ”Quando ho scritto questa canzone con Teo Bok, ci siamo subito trovati in delle esperienze di vita simili e ho pensato che fosse importante parlare di un mondo come quello delle diversità in maniera positiva, con naturalezza e di accettazione. Oggi punto a salvaguardare la bellezza nella musica e quindi scrivere di diversità penso sia fondamentale in quanto siamo tutti diversi e dobbiamo imparare a rispettarci, amarci e soprattutto comprenderci. Così come il giorno non esiste senza la notte allo stesso modo le diversità si completano”.

“Mi trovavo a Miami solo un anno fa per scrivere alcune canzoni insieme a Laura Pausini quando è stata proprio lei a volermi presentare il Maestro Julio Reyes Copello. Subito sono entrato in sintonia con lui, affascinato dal suo grande talento e dalla sua grande umiltà. È stato proprio lui poi a dirmi che nella sua Accademia c’era un talentoso ragazzo italiano e a suggerirci di collaborare insieme. È bastato un pomeriggio ed è nato Il Giorno Con La Notte”, aggiunge Virginio.

Teo Bok e Virginio stanno attualmente preparando i loro tour promozionali in Messico e Colombia. Il Giorno Con La Notte sarà supportato da un video ufficiale girato a Madrid sotto la regia di LIGHTBROS.