Xiaomi è ormai pronta a rilasciare il prossimo 25 maggio il suo attesissimo smartphone Xiaomi Civi 3. Quest’oggi, prima della data di presentazione, la società ha rivelato in via ufficiale immagini promozionali del dispositivo che mostrano il design del telefono insieme a quelle che saranno le opzioni di colore. Andiamo subito a vedere di cosa si tratta.

Il produttore cinese ha pubblicato un video teaser in cui è stato svelato il display frontale del prossimo Xiaomi Civi 3, mostrando un design a forma di pillola per quanto riguarda la configurazione della fotocamera frontale. Il design ospita due impressionanti sensori selfie da 32MP, offrendo agli utenti la possibilità di catturare scatti mozzafiato. In modo particolare, il design del nuovo Xiaomi Civi 3 sembra essere ancora più raffinato rispetto al design a ‘isola dinamica’ adottato dall’iPhone 14 Pro. Una delle caratteristiche distintive del dispositivo in questione è dunque la sua doppia fotocamera frontale, che consente la sfocatura dei ritratti simile a DSLR. Inoltre, basandosi sul successo avuto dal suo predecessore Xiaomi Civi 2, il Civi 3 dovrebbe ereditare funzionalità come il video ritratto ambientale e l’abbellimento video 3D, introducendo anche nuove entusiasmanti funzioni selfie.

Oltre all’aspetto estetico, ecco quelle che dovrebbero essere le componenti tecniche: lo Xiaomi Civi 3 sfoggerà un display AMOLED curvo FHD+ da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Dotato di uno scanner di impronte digitali sotto il display e caratterizzato da un processore MediaTek Dimensity 8200-Ultra a 4nm, abbinato a 12GB di RAM LPDDR5 e 256GB di storage interno UFS 3.1. Il dispositivo dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4500mAh, dotata di supporto alla ricarica rapida da 67W. Quanto al comparto fotografico, il device è impostato per impressionare con la sua configurazione a tripla fotocamera posteriore. Il dispositivo, infatti, dovrebbe sfoggiare una fotocamera principale Sony IMX800 da 50MP con OIS. Infine, il nuovo Xiaomi Civi 3 funzionerà con il sistema operativo Android 14 basato su interfaccia MIUI 13. Lo smartphone ricordiamo che sarà presentato giovedì 25 maggio e disponibile in una gamma di fantastiche opzioni di colore tra cui: Rose Purple, Mint Green, Serendipity Gold e Coconut Grey.

Continua a leggere su optimagazine.com