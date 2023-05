Il Huawei Nova 11i è arrivato in Italia, che fa del design il proprio pezzo forte. Il device vanta cornici spesse appena 1mm e due elementi di forma circolare posti sul retro per il contenimento del comparto fotografico. Le colorazioni in cui il telefono è stato reso disponibile sono entrambe molto accattivanti, Mint Green e Starry Black. Il Huawei Nova 11i è acquistabile nel nostro mercato al prezzo di 279,90 euro nella variante con 8GB di RAM e 128GB di storage interno (potrete anche decidere di rateizzare il prezzo in tre soluzioni senza interessi tramite Klarna sul sito ufficiale dell’azienda cinese).

Il Huawei Nova 11i include uno schermo FullView LCD da 6.8 pollici con risoluzione FullHD+ (2388 x 1080 pixel) e frequenza di refresh rate a 90Hz. Il device è spinto dal processore Snapragon 680 (octa-core fino a 2.4GHz). La fotocamera principale include un sensore da 48MP (apertura f/1.8) da 1/2 pollice ed uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4). La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 16MP (apertura f/2.2). Le connettività presenti includono il 4G, il dualSIM, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.0, l’USB-C, il GPS con AGPS, Glonass, BeiDou, Galileo e QZSS.

Il lettore di impronte digitali laterale fa parte del pacchetto. La batteria ha una capacità di 5000mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge Turbo a 40W (60% in mezz’ora circa per non restare mai a secco di autonomia). Il Huawei Nova 11i è spinto da EMUI 13 senza i servizi Google. Le dimensioni sono pari a 164,6 x 75,6 x 8,6mm per un peso di 193gr. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

