HTC, azienda taiwanese produttrice di smartphone, ha poco rivelato ufficialmente il suo tanto atteso telefono medio gamma dalle potenti prestazioni: HTC U23 Pro. Il dispositivo già disponibile in Italia e in pre-ordine anche sul sito ufficiale italiano. Giunti a questo punto, andiamo subito a vedere insieme quali sono le caratteristiche e le specifiche tecniche che il potente device sarà in grado di offrire. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo HTC U23 Pro presenta un display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+, 2400 x 1080 pixel e frequenza di aggiornamento variabile fino a 120Hz. Per quanto concerne la protezione, lo schermo è piuttosto robusto grazie al vetro Gorilla Glass Victus. Sotto la scocca troviamo il processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen. 1, abbinato a 12GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione, espandibile con microSD. Quanto al comparto fotografico, questo dispositivo presenta sul retro una configurazione con 4 fotocamere così disposte: un sensore principale da 108MP (f/1.7) con OIS e EIS, uno ultra-grandangolare da 8MP (f/2.4), un macro da 5MP (f/2.2) e uno di profondità da 2MP (f/2.4); frontalmente, la fotocamera selfie è da 32MP (f/2.45).

In termini di connettività, il nuovo HTC U23 Pro propone: 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C 3.0, GPS, Glonass, Galileo, BDS, Beidou, jack audio 3,5mm ed anche un lettore di impronte digitali posto lateralmente. Lato hardware, questo medio gamma è alimentato da una batteria da 4600mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 30W, ricarica wireless a 15W e ricarica wireless inversa a 5W. Il device, infine, è certificato IP67 per la resistenza alla polvere e all’acqua. Lato software, lo smartphone lavora sul sistema operativo Android 13. Infine, l’HTC U23 Pro è già disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale italiano di HTC nei colori Coffee Black e Snow White e al prezzo di lancio di 559 euro nella sola ed unica versione disponibile con 12/256 GB. Inoltre, coloro che lo preordineranno riceveranno in omaggio un paio di auricolari HTC True Wireless Earbuds Plus.

