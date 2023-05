Motorola è ormai pronto a rilasciare, nelle prossime settimane, il suo ultimo smartphone pieghevole, ovvero il Motorola Razr+ 2023. Questo nuovo foldable del colosso statunitense andrà ad aggregarsi alla sua linea di telefoni a conchiglia e sarà dotato di funzionalità aggiornate per potersela vedere con altri pieghevoli piuttosto competitivi nel mercato. Alcuni giorni fa, la casa alata ha rilasciato un teaser in vista del suo prossimo telefono pieghevole, andando a confermare che il dispositivo sarà caratterizzato sul retro da una configurazione a doppia fotocamera e da un display secondario di 3 pollici o più. Tuttavia, in attesa del suo lancio ufficiale, adesso lo smartphone è apparso su Geekbench.

Stando all’elenco di Geekbench, il nuovo Motorola Razr+ 2023 sarà dotato di un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen. 1 con clock a 3.19GHz, e a una GPU Adreno 730, affiancato da un massimo di 8GB di RAM, per garantire un’esperienza eccellente. Il pieghevole lavorerà sull’interfaccia My UX basata sul sistema operativo Android 13. Per quanto riguarda i test su Geekbench, il device ha ottenuto 1702 e 4073 punti rispettivamente nel test single-core e multi-core. Molto probabilmente c’è possibilità che questo dispositivo possa debuttare globalmente con il nome di Motorola Razr 40 Ultra, e stando a un recente rapporto, il telefono potrebbe essere fornito con 12GB di RAM e 512GB di storage interno.

Il Motorola Razr+ 2023 sarà caratterizzato, inoltre, da un display AMOLED con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Il device sarà dotato di una configurazione a doppia fotocamera, tra cui un sensore primario Sony IMX563 da 12MP e un grandangolare SK Hynix Hi1336 da 13MP. Davanti è possibile aspettarsi una selfie-cam da 32MP, oltre a un sensore di impronte digitali e anche il supporto dual-SIM. Il pieghevole dovrebbe essere lanciato sul mercato nelle colorazioni Barberry, Black e Blue e sarà alimentato da una batteria da 3640mAh, dotata di supporto per la ricarica rapida da 33W. Quanto alla data di lancio, purtroppo ancora non è stata rivelata.

