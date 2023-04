Honor ha confermato che presenterà in Cina il suo nuovo smartphone Honor X50i il prossimo 21 aprile. Come è possibile notare dal poster promozionale circa la data di lancio rilasciato dal marchio, non è stato rivelato alcunché sulle specifiche del dispositivo. Tuttavia, la locandina offre un suggerimento per quanto riguarda il modulo della fotocamera posteriore, rivelando che disporrà di un design simile a un 8“, e le due opzioni di colore, ossia Willow Wind e Apricot Blossom Rain. Se da un lato il produttore cinese ha tenuto per sé tutte le informazioni relative al suo nuovo Honor X50i, dall’altro i tipster locali hanno già condiviso su Weibo alcuni scatti dal vivo e le specifiche chiave. Andiamo, quindi, a vedere insieme quali sono le specifiche trapelate del nuovo device.

Secondo i recenti rapporti, l’Honor X50i giungerà sul mercato con un display LCD IPS da 6,7 pollici con un foro di perforazione posizionato al centro per ospitare la selfie-cam. Supporterà una risoluzione Full HD+ di 2388 x 1080 pixel e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Molto probabilmente il dispositivo verrà precaricato con a bordo il sistema operativo Android 13 e l’ultima interfaccia utente Magic. Sotto la scocca l’X50i arriverà con un processore MediaTek Dimensity 6020 e affiancato da tre configurazioni di memoria: 8+128GB di spazio di archiviazione, 8+256GB di spazio di archiviazione e 12+256GB di spazio di archiviazione. Sarà alimentato da una batteria da 4500mAh che supporta la ricarica rapida da 35W.

Per quanto concerne il comparto fotografico, il nuovo Honor X50i disporrà sul retro una configurazione caratterizzata da un sensore principale da 100MP, un sensore di profondità da 2MP e un triplo flash LED. Oltre a queste informazioni tecniche, non ci sono dettagli riguardanti il prezzo del device: tuttavia, pare che sia già disponibile per le prenotazioni tramite rivenditori online in Cina.

