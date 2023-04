Huawei pare abbia in serbo un altro smartphone appartenente alla serie Enjoy, e, difatti, dopo aver lanciato circa un mese fa il Huawei Enjoi 60, adesso il produttore cinese è pronto a lanciare in via ufficiale il nuovo Huawei Enjoi 60X, che ha fatto il suo debutto all’evento di lancio in Cina della serie Huawei Nova 11. Si tratta di uno smartphone dotato di un grande schermo e alimentato da una batteria gigante. Andiamo a scoprire insieme maggiori dettagli in merito.

Il nuovo Huawei Enjoy 60X dispone di un ampio display IPS LCD da 6,95 pollici con una risoluzione di 2376 x 1080 pixel e FullHD+, e con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 680, affiancato da tagli di memoria con almeno 8GB di memoria RAM e fino a 512GB di spazio di archiviazione. Malgrado sia alimentato da questo chipset, sembra uno smartphone premium con ghiera circolare per la fotocamera e con la finitura in pelle. Il device è disponibile nelle opzioni di colore arancione, nero, verde e argento. Lato software il sistema operativo installato a bordo sarà HarmonyOS in versione 3.0.0.101.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, invece, il prossimo Huawei Enjoy 60X disporrà sul retro di una configurazione a forma circolare caratterizzata da due sensori fotografici entrambi da 50MP. Inoltre, proprio come il suo ampio display, il device è supportato anche da un’enorme batteria da 7000mAh, anche se la sua velocità di ricarica è solo di 22W. Ad ogni modo, il telefono può fungere da vero e proprio power bank dotato di supporto per la ricarica inversa. Infine, il Huawei Enjoy 60X giungerà sul mercato nelle configurazioni di memoria da 8+128GB, 8+256GB e 8+512GB. Queste varianti hanno un prezzo rispettivamente di 1799 Yuan (circa 239 euro al cambio attuale), 1999 Yuan (circa 265 euro) e 2299 (circa 305 euro). Il dispositivo sarà disponibile per l’acquisto dal prossimo 26 aprile.

