Il Motorola Edge 40 Pro ha fatto il suo debutto recentemente in Europa e nei mercati dell’America Latina come ammiraglia di punta. L’attesa era rivolta anche alla presentazione del Motorola Edge 40 vaniglia allo stesso evento di lancio, ma questo non è accaduto. Adesso, però, quest’ultimo smartphone top di gamma è apparso sulla piattaforma di benchmarking Geekbench. L’elenco svela alcune specifiche hardware principali prima del lancio. Il device dovrebbe essere lanciato anche in India, ma ancora non sono stati confermati i tempi.

Dal punto di vista software, il prossimo Motorola Edge 40 lavorerà sul sistema operativo Android 13 pronto all’uso con interfaccia My UX. Il dispositivo, per quanto riguarda i test su Geekbench, è riuscito a ottenere 1105 punti nel single-core e 3542 punti nel risultato del test multi-core. L’elenco menziona anche che il telefono sarà fornito da Iyric associato al processore MediaTek Dimensity 1100, affiancato a 8GB di RAM e probabilmente con 256GB di storage interno, anche se al momento del lancio potrebbero esserci altre opzioni. Per quanto concerne le altre specifiche, il Motorola Edge 40 dovrebbe sfoggiare un display pOLED da 6,55 pollici creato per offrire risoluzione FullHD+, una frequenza di aggiornamento di 144Hz, supporto HDR10+ e 1200nits di luminosità di picco. Quanto alla sicurezza, il device dovrebbe presentare un sensore di impronte digitali sullo schermo ed un supporto per lo sblocco facciale.

In merito al comparto fotografico, il Motorola Edge 40 dovrebbe presentare sul retro una configurazione a doppia fotocamera, con un sensore principale da 50MP e un obiettivo ultra-grandangolare da 13MP. Frontalmente, la selfie-cam dovrebbe essere di 13MP. Il dispositivo potrebbe essere alimentato da una batteria da 4400mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 68W e il supporto per la ricarica wireless da 15W. Le opzioni di connettività includono 5G, 4G LTE, Wi-Fi dual-band, Bluetooth e GPS, mentre le opzioni di colore potrebbero includere Lunar Blue, Nebula Green, Eclipse Black e Magenta. Detto ciò, non ci resta che aspettare il suo debutto nei prossimi giorni o settimane.

