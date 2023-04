Dal 3 aprile è riapparsa la piattaforma dedicata alla richiesta del bonus veicoli sicuri, meglio conosciuto anche come bonus revisione auto 2023. Si tratta di un indennizzo pari a 9,95 euro, erogati come compensazione all’incremento della tariffa utile alla revisione delle vetture a motore e rimorchi effettuate presso centri privati. Dal 1 novembre 2021, difatti, la tariffa è arrivata a 79,02 euro rispetto ai precedenti 66,88 euro. La novità aveva riguardato la Legge di Bilancio 2021, che non mancò di essere amaramente contestata dagli utenti, motivo per cui il Governo si era poi mobilitato per garantire un rimborso parziale per le persone che avrebbero dovuto fare fronte all’aumento di cui sopra.

Il bonus veicoli sicuri venne così alla luce, restando in auge per 3 anni. Il 2023 sarà l’ultimo anno dedicato alla sua erogazione. Come si richiede il bonus revisione auto? Sarò necessario atterrare su questa pagina, accedere poi alla piattaforma tramite il proprio SPID, CIE o CNS. Una volta dentro, bisognerà inserire alcuni dati come il numero di targa del veicolo, il numero della patente della persona interessata, la data in cui è stata effettuata la revisione ed il codice IBAN del conto corrente su cui si riceverà l’accredito dei 9,95 euro. Non servirà allegare alcunché, fermo restando che il bonus revisione auto sarà erogato solo una volta accertati i dati inseriti (gli utenti potranno verificare lo stato di avanzamento della domanda).

Potrete richiedere il bonus revisione auto entro il 31 dicembre 2023. Precisiamo che sarà consentito richiedere l’indennizzo per un solo veicolo, una volta sola, per tutta la durata dell’iniziativa. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

