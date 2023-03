Tananai incontra i bambini affetti da leucemia per un pomeriggio in musica con tanti sorrisi. Porta gioia e allegria e regala un pomeriggio diverso ai bambini del Comitato Verga, poi documenta tutto via social. Non è finita qui: forse tornerà. L’invito gli è sicuramente giunto dal comitato, che via Instagram scrive: “Ti aspettiamo ancora “di lunedì””, condividendo un video sulle note di Tango.

“Oggi sono stato a cantare e conoscere i piccoli del reparto pediatrico di oncoematologia del Comitato Verga affetti da leucemia”, scrive il cantante sui social che ne parla come “uno dei pomeriggi più belli” della sua vita. “Grazie per avermi dato tanto, siete incredibili”, conclude Tananai nel condividere su Instagram alcuni contenuti del pomeriggio in compagnia dei bambini.

Ha cantato la sua Tango, brano rivelazione di Sanremo 2023, ed è stato l’ospite d’eccezione di un pomeriggio musicale speciale che ha incluso anche una visita in reparto per abbracci e foto ricordo. Nella stessa giornata, l’album Rave Eclissi ha raggiunto la certificazione di disco di platino. Tananai lo comunica via social e scrive: “E’ stato bello festeggiarlo con voi”.

Il Comitato Verga ricambia e nel condividere foto e video su Instagram scrive: “Per noi sei speciale”.

Il Comitato Maria Letizia Verga nasce nel 1979 ed è attivo nello studio e nella cura della leucemia dei bambini. eccetta donazione online e via bonifico bancario ma è possibile destinare al comitato anche il proprio 5×1000. Tutte le info utili per le donazioni e per il supporto del Comitato Verga sono disponibili sul sito https://comitatomarialetiziaverga.it.