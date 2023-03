Paura per un improvviso infarto per Jerry Calà nella notte. La notizia arriva dalle testate locali partenopee in quanto l’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film. Alle 2 di notte un’ambulanza del 118 ha soccorso il comico nell’hotel Santa Lucia, dove era alloggiato.

Infarto per Jerry Calà, cos’è successo

Come scrive Napoli Today, Jerry Calà si trovava presso l’hotel Santa Lucia. Alle 2 di notte l’attore ha accusato un malore e per questo sono stati subito chiamati i soccorsi. Il 118 è arrivato presso l’albergo e ha trasportato d’urgenza Jerry Calà presso la Clinica Mediterranea in codice rosso.

L’attore si trova a Napoli per le riprese del suo nuovo film, Hanno Rapito Jerry Calà, Il Riscatto è Un Problema, girato tra il capoluogo partenopeo e Ischia. Recentemente l’attore ha espresso tutto il suo amore per la Campania con queste parole: “Monte di Procida luogo straordinario e voglio rilanciare Ischia”.

Come sta Jerry Calà

Come riporta Il Mattino, Jerry Calà è stato sottoposto ad un intervento di angioplastica. Più precisamente, scrive Fanpage, secondo il suo ufficio stampa all’attore è stato applicato uno stent coronarico e – secondo notizie dell’ultimo minuto – le sue condizioni sarebbero buone.

Di seguito il comunicato pubblicato nelle storie Instagram di Jerry Calà da parte dell’ufficio stampa:

“L’attore Jerry Calà sta bene. Comunichiamo che nella notte tra venerdì e sabato è stato sottoposto ad un tempestivo intervento per uno stent coronario in una clinica a Napli, città dove l’attore si trova in questi giorni per girare il suo nuovo film. Le sue condizioni sono buone e non come riportate falsamente su alcuni giornali. Si confida in un recupero veloce e il ritorno già nei prossimi giori al lavoro sul set del film prodotto da Gianluca Varriale per VargoFilm e da aprile live con la ripresa della sua tournée prodotta in esclusiva dalla The Best Organization”.

