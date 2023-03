Nell’anno in corso, Motorola dovrebbe introdurre un nuovo smartphone di fascia media della serie G: parliamo del Moto G Power 2023. Di recente, il portale “mysmartprice.com” ha rivelato in esclusiva le prime immagini rendering relative al design e alle specifiche chiave. Adesso, il famoso tipster Evan Blass ha pubblicato ulteriori rendering di design che dovrebbero confermare il futuro design del dispositivo. Le ultime immagini mostrano il Moto G Power in due opzioni di colore: bianco e nero.

Le nuove immagini trapelate rivelano che il Moto G Power (2023) mostrerà un display LCD a schermo intero da 6,5 pollici, un ingresso jack audio da 3,5mm, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel tasto di accensione/spegnimento e misurerà 163,1 × 74,8 × 8,4mm. Tuttavia, è possibile avere un’idea sulle altre specifiche tecniche che possiede il suo predecessore Moto G Power (2022), ovvero: display con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) e frequenza di aggiornamento a 90Hz, dotato di un foro posto in alto al centro e un mento inferiore più spesso.

Quanto al comparto fotografico lo smartphone è dotato sul retro di un modulo a tripla fotocamera e un flash LED. Il sensore principale sarà da 50MP, insieme a un sensore macro da 2MP e da un sensore da 2MP per la profondità; la fotocamera frontale è da 8MP. Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Helio G37 octa-core con GPU IMG PowerVR GE8320, abbinato a 4GB di RAM e 64GB di storage interno. È dotato anche di grado di protezione IP52 che lo rende resistente all’acqua. Il dispositivo è alimentato da una batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica rapida da 10W su una porta di ricarica Type-C. Insomma, non ci resta che aspettare ulteriori informazioni ufficiali per conoscere il prezzo e la data di lancio del nuovo Moto G Power (2023).

