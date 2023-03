L’annuncio ufficiale arriverà nelle prossime settimane, ma Paola Egonu ha raggiunto l’intesa economica con il Vero Volley Milano. Nella prossima stagione tornerà a giocare in Serie A dopo un anno di esilio turco. Paolo Egonu percepirà circa un milione di euro e potrà sfruttare la sinergia con Emporio Armani sponsor della formazione lombarda.

Il ritorno di Paola Egonu in Italia è una buona notizia sia dal punto di vista sportivo, sia dal punto di vista sociale. Con Paola Egonu la pallavolo femminile del nostro paese ritrova l’atleta più forte e rappresentativa capace di calamitare l’attenzione mediatica e di portare il pubblico nei palazzetti tanto per le gare di campionato quanto per le competizioni internazionali (leggi di più).

ARTICOLI CORRELATI

Ma anche l’aspetto sociale non è inferiore a quello sportivo. Paola Egonu aveva più volte lanciato accuse di razzismo all’Italia scatenando grandi putiferi mediatici. Ogni sua parola era stata analizzata, applaudita, criticata al punto che ormai più che della grande atleta si parlava del personaggio. Giudicare l’Italia un paese razzista era stata una valutazione perlomeno azzardata. E guarda caso queste bordate, potenti come le sue schiacciate, arrivavano quasi sempre all’indomani di qualche dolorosa sconfitta.

Una deriva incontrollabile che peraltro strideva con la scelta professionale di andare a giocare in Turchia che dei diritti civili non è certo un esempio brillante. Adesso Paola Egonu torna in Italia e dopo la passerella di Sanremo sembra aver rivisto i giudizi negativi sull’Italia che – nonostante le accuse di razzismo – ha saputo valorizzare il suo talento.

Paola Egonu, ritrovato l’equilibrio e la serenità, potrà adesso concentrarsi sulla sua carriera sportiva ed arricchire una bacheca dei trofei al momento – specialmente con la Nazionale – non all’altezza del suo enorme potenziale.

Continuiamo a leggere Optimagazine: Sport ed attualità, Musica e spettacoli, Cinema e serie tv, Trend e tecnologie (leggi di più)