Nel corso di un evento che si è tenuto in Cina, Honor ha tolto i veli al nuovo Magic5 Ultimate, dotato di ottime performance e molto più robusto. Questa edizione speciale, che l’azienda per il momento destinerà solo al mercato locale, andrà ad affiancare Honor Magic5 e la variante Magic5 Pro. Rispetto a quest’ultimo modello presentato al recente Mobile World Congressi 2023 di Barcellona, ciò che cambia è sostanzialmente il design, mantenendo quindi la maggior parte delle specifiche tecniche del Pro. Quello che invece risulterà diverso riguarda: la configurazione del modulo fotocamera sul retro e un display caratterizzato da un vetro curvo in nano-ceramica ultraresistente.

Il nuovo Honor Magic5 Ultimate non è altro che un Magic5 Pro da 16/512GB al massimo. Il nuovo device è disponibile nei colori Elegant Black o Burning Orange, entrambi in pelle vegana, dotati di una custodia in pelle Montblanc Bespoke premium nella confezione di vendita. All’interno della stessa ci sono anche cuffie USB-C, a differenza degli altri membri della serie. Frontalmente, il dispositivo presenta un pannello OLED LTPO da 6,81 pollici (con risoluzione 1312 x 2848 pixel) e con una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz; sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 abbinato a 16GB di RAM e alimentato da una batteria da 5450mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W.

Nella parte anteriore troviamo due sensori della fotocamera selfie: uno da 12MP più ampio del solito e un sensore di profondità. Sul retro, invece, l’Honor Magic5 Ultimate dispone di una tripla fotocamera da 50MP: di cui un’unità grandangolare, uno zoom periscopio 90,3x da 5 mm e un ultra-wide da 13mm con autofocus e funzionalità macro. Infine, ricordiamo che il nuovo device Honor si può ordinare subito ma solo in Cina al prezzo di 6699 CNY (che al cambio corrisponde a circa 908 euro). La partenza delle spedizioni è prevista per il 20 marzo.

