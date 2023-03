Dopo che Motorola ha annunciato lo smartphone Moto G Power (2022) verso la fine del mese di novembre 2021, adesso la società statunitense si sta preparando a lanciare il successore del device, ovvero il Moto G Power 2023. In vista del lancio ufficiale a livello internazionale, il sito “mysmartprice.com“ ha collaborato con il noto tipster OnLeaks per mostrare le prime immagini esclusive del dispositivo insieme ad un video che presenta il prossimo smartphone economico di Motorola a 360 gradi. Inoltre, sono state svelate anche diverse specifiche e caratteristiche principali del device: andiamole a vedere insieme.

Come è possibile notare dalle immagini, il prossimo Motorola Moto G Power 2023 sarà fornito sul retro con una configurazione a tripla fotocamera posteriore e con un flash LED, anche se ulteriori dettagli sui sensori restano ancora da chiarire. Frontalmente, si può scorgere la fotocamera selfie posta centralmente e dotata di un foro di perforazione insieme ad una cornice doppia situata sul fondo del dispositivo. Il device sfoggerà un display da 6,5 pollici, ma la frequenza di aggiornamento dello schermo e la risoluzione dello stesso restano ancora un mistero. Il modello precedente (2022), mostrava una risoluzione HD+ e una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Inoltre, il prossimo smartphone economico della società Alata disporrà di un jack per cuffie da 3,5mm in basso insieme ad una porta di ricarica ed a una griglia per altoparlanti.

Per il momento, questi sono le uniche informazioni trapelate circa le caratteristiche e le specifiche, i restanti dettagli del nuovo Moto G Power 2023 risultano ancora sconosciuti. Sappiamo che il predecessore Moto G Power 2022 è giunto sul mercato con un processore MediaTek Helio G37 abbinato a 4GB di RAM e fino a 128GB di storage interno. Il device è alimentato da una batteria da 5000mAh e presenta una fotocamera principale da 50MP e uno snapper selfie da 8MP. Tuttavia, non c’è ancora conferma della data di lancio del successore, ma restiamo informati per nuovi dettagli.

