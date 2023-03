Un eccellente quinto posto al Festival di Sanremo con Tango che sa di vittoria dopo l’ultimo posto dello scorso anno. Tananai ha già annunciato il lungo tour che lo porterà ad esibirsi sui principali palchi della penisola e oggi comunica il sold out in prevendita dei biglietti per il concerto il programma al Mediolanum Forum di Assago (Milano).

I fan della regione Lombardia possono festeggiare due nuove tappe: sono quelle in programma al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) sabato 9 settembre 2023, all’interno del calendario Tananai Live 2023 Festival e si aggiunge una data zero al tour nei palasport, venerdì 28 aprile a Ponte di Legno (BS).

Tananai si esibirà in tournée nei palazzetti d’Italia a partire da venerdì 28 aprile 2023. Si parte dal palasport di Ponte di Legno (BS) (nuova data zero), per poi proseguire venerdì 5 maggio 2023 al Palapartenope di Napoli, sabato 6 maggio al Palazzo dello Sport di Roma, e al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio (sold out). Successivamente, mercoledì 10 maggio Tananai sarà al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena.

TANANAI – LIVE 2023 – PALASPORT

Venerdì 28 aprile 2023 – Ponte di Legno (BS) @ Palasport – DATA ZERO

Venerdì 5 maggio 2023 – Napoli @ Palapartenope

Sabato 6 maggio 2023 – Roma @ Palazzo dello Sport

Lunedì 8 maggio 2023 – Milano @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Mercoledì 10 maggio 2023 – Firenze @ Nelson Mandela Forum

Sabato 13 maggio 2023 – Padova @ Kioene Arena

TANANAI – LIVE 2023 – FESTIVAL

Sabato 24 giugno 2023 – Senigallia (An) – Mamamia

Martedì 04 luglio 2023 – Bologna – Sequoie Music Park

Venerdì 07 luglio 2023 – Brescia – Brescia Summer Music

Venerdì 14 luglio 2023 – Collegno (To) – Flowers Festival

Venerdì 21 luglio 2023 – Pordenone – Pordenone Live

Venerdì 28 luglio 2023 – Matera – Sonic Park Matera

Mercoledì 02 agosto 2023 – Jesolo (Ve) – Spiaggia Del Faro – Suonica Festival

Venerdì 04 agosto 2023 – Cinquale (Ms) – Viper Summer Festival

Lunedì 07 agosto 2023 – Pescara – Zoo Music Fest

Martedì 08 agosto 2023 – Gallipoli (Le) – Parco Gondar – Oversound Music Festival

Venerdì 11 agosto 2023 – Catania – Villa Bellini – Sotto Il Vulcano Fest

Sabato 9 settembre 2023 – Sesto San Giovanni (MI) – Carroponte – NUOVA DATA