Può essere acquistata anche in Italia la nuova Honor Band 7, con schermo AMOLED 2,5D da 1,47 pollici (risoluzione di 368 x 194 pixel), connettività Bluetooth 5.0 e BLE, un lettore ottico per il monitoraggio della frequenza cardiaca ed il livello di ossigenazione del sangue, oltre che ad una batteria che si ricarica magneticamente in grado di garantire più di 14 giorni di autonomia in uso standard e 10 giorni con un uso un po’ più intenso (non avrete difficoltà di carica esaurita a distanza di poco tempo dal processo di ricarica, come purtroppo accade con la maggior parte degli smartwatch).

La nuova Honor Band 7 supporta la rivelazione automatica della frequenza cardiaca h24 con avvisi proattivi in caso di misurazione di frequenza a riposo troppo alta o bassa, rilevazione della qualità del sonno e tracciamento di 96 diverse modalità di allenamento. A bordo troverete anche il monitoraggio del ciclo mestruale, la funzione ‘Trova il tuo telefono’ ed il controllo della riproduzione musicale e del tasto di scatto della fotocamera del vostro smartphone.

Non mancano i tanti quadranti attraverso cui potrete personalizzare lo schermo della vostra smart-band. La nuova Honor Band 7 è disponibile in tre varianti cromatiche con cinturini in silicone intercambiabili (in questo modo sarà quasi come avere un orologio nuovo ogni giorno). Il prezzo è di 59,90 euro. Se avete bisogno di un compagno di allenamento che vi informi su tutto quanto accade durante le vostre sessioni di fitness allora potreste averlo trovato nella nuova Honor Band 7, che abbina tante funzioni, un design niente male ed un prezzo comunque accessibile a tutti. Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

