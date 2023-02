Dopo una dettagliata indiscrezione giunta verso gli inizi di febbraio, il noto leaker Mark Gurman ha rivelato l’arrivo di almeno tre nuovi colori su Beats Fit Pro. Gli auricolari del marchio statunitense, che sono stati lanciati a novembre 2021 e giunti nel mercato italiano ad inizio 2022, sono attualmente disponibili nei colori Nero Beats, Bianco Beats, Viola Ametista e Grigio Salvia. Tuttavia, adesso, a queste colorazioni dovrebbero aggiungersi a breve anche gli inediti previsti, ossia Volt Yellow, Coral Pink e Tidal Blue.

I nuovi colori delle Beats Fit Pro sarebbero già apparsi in alcuni database di vendita al dettaglio a livello globale. Gli auricolari costano 199 dollari e rappresentano una valida alternativa agli AirPods Pro di Apple. Quanto alle caratteristiche tecniche di queste cuffie in-ear, sappiamo che il peso della custodia è di 55,1gr., mentre il peso di ciascun auricolare è di soli 5,6gr. Il dispositivo regala un audio davvero spaziale dotato di rilevamento dinamico della posizione della testa e presenta anche la modalità trasparenza, alette flessibili, ANC, impermeabilità IPX4, connettività Bluetooth Classe 1 e un chip Apple H1.

I Beats Fit Pro sono alimentati da una batteria cui durata è garantita fino a 6 ore di ascolto (24 ore con custodia). Gli auricolari sono compatibili con sistema operativo iOS e Android (attraverso app Beats) e sfruttano un sensore di rilevamento della pelle per tenere traccia automaticamente della riproduzione nell’istante in cui vengono inseriti oppure tolti dalle orecchie. Ad ogni modo, per il momento, non sono giunte conferme su ciò che ha rivelato in anticipo il leaker Gurman, quindi non sappiamo con certezza se il colosso americano abbia intenzione di introdurre i nuovi colori su altri dispositivi indossabili. Dunque, non ci resta che aspettare e ricevere maggiori informazioni a riguardo, magari provenienti proprio dal produttore in persona.

