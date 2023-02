Sta arrivando il Redmi A2, almeno stando a quanto riferito da Roland Quandt su ‘winfuture.de‘. Parliamo di un dispositivo altamente economico, che dovrebbe addirittura sbarcare sul mercato ad un prezzo inferiore ai 100 euro. Il successore dell’attuale Redmi A1, che ricordiamo essere stato lanciato lo scorso settembre, sarà un telefono completo sotto ogni punto di vista (almeno per la fascia di prezzo cui apparterrà), pur mancando il supporto alla connettività 5G (non aspettatevi un affare colossale, potreste rimanerci male).

Il Redmi A2 avrà uno schermo HD da 6.52 pollici, ma senza il lettore di impronte digitali integrato. Sotto il cofano dovrebbe esserci il processore Helio G36 di MediaTek con 2GB di RAM e 32GB di storage interno (espandibile tramite microSD), con le varie connettività 4G LTE, Wi-Fi 2.4GHz e Bluetooth 5.0 (non ci sarà l’NFC). La fotocamera posteriore avrà un sensore principale da 8MP ed uno secondario da 2MP (la fotocamera frontale monterà un sensore singolo da 5MP). Android 13 Go Edition muoverà i fili della parte software. La batteria dovrebbe garantire una capacità da 5000mAh con supporto alla ricarica a 10W. Il prezzo si dice sarà di 96,99 euro (sul mercato tedesco) con disponibilità nelle colorazioni nera, blu e verde.

ARTICOLI CORRELATI

Un prodotto notevole per quello che offre e per il prezzo cui dovrebbe essere proposto, nonostante qualcosa manchi (per chi è abituato a dispositivi di altre categorie potrebbe essere un po’ difficile abituarsi a tali perdite). Al momento non possiamo dirvi altro, sperando che il prezzo finale del device si mantenga veramente tanto basso come indicato sopra. Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

Continua a leggere su optimagazine.com