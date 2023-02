Nelle ultime ore, dopo il lancio avvenuto la scorsa settimana, il nuovo HONOR X8a farà il suo debutto ufficiale anche in Italia. Si tratta dell’ultimo dispositivo della Serie X, che si mostra molto versatile e sicuro, dotato di un design piuttosto attraente, di un grande display in grado di regalare una qualità di visione davvero ottima, oltre a straordinarie capacità fotografiche. Il dispositivo si presenta anche leggero e sottile, infatti il suo peso è di soli 179gr. per 7,48mm. A questo punto, andiamo a vedere insieme i dettagli relativi alle caratteristiche, al prezzo e alla disponibilità del device.

Il nuovo HONOR X8a sfoggia un ampio display LCD FullView da 6,7 pollici (2388 x 1080 pixel)con frequenza di aggiornamento fino a 90Hz, dotato di un rapporto schermo-corpo che va oltre il 93,6%, e presenta al centro un foro piccolo per la fotocamera selfie da 16MP. Sotto la scocca troviamo un processore Helio G88 di MediaTek abbinato a 6GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione. Il device sfrutta l’interfaccia MagicUI 6.1 basata sul sistema operativo Android 12 e connettività 4G dual SIM, WiFi 5, Bluetooth 5.1, NFC, USB-C e GPS; lateralmente troviamo poi il sensore per le impronte digitali.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, l’HONOR 8Xa presenta sul retro un modulo con tripla fotocamera, di cui un sensore principale da 100MP (f/1.9), un ultra grandangolare e profondità da 5MP (f/2.2) e un macro da 2MP (f/2.4); la fotocamera anteriore è da 16MP (f/2.45). Lo smartphone è alimentato da una batteria da 4500mAh dotata di supporto alla ricarica rapida cablata a 22,5W, in grado di assicurare un’intera giornata di utilizzo senza alcun interruzione. Le colorazioni disponibili sono Cyan Lake, Titanium Silver, Midnight Black, quanto al prezzo il device viene proposto nel taglio di memoria 6/128GB al costo di 269,90 euro, acquistabile sul sito ufficiale in bundle insieme agli auricolari Honor Earbuds 2 Lite.

