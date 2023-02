Qualche giorno fa il blogger Smart Pikachu ha rivelato che tra non molto Xiaomi lancerà sul mercato il nuovo Xiaomi MIX Fold 3, che sfoggerà specifiche tecniche piuttosto interessanti, specialmente per quanto riguarda il comparto fotografico. Difatti, il device sarà dotato di un teleobiettivo periscopio per andare a compensare i rimpianti della precedente generazione. Come ben sappiamo, lo Xiaomi Mi MIX Fold 2 è dotato di un teleobiettivo 800x da 2 milioni di pixel, mentre il successore MIX Fold 3 verrà rilasciato quest’anno con a bordo un teleobiettivo a periscopio, che regalerà un migliore effetto zoom ottico.

Lo scopo del teleobiettivo periscopio dello Xiaomi MIX Fold 3 sarà quello di cambiare la linea di propagazione della luce, in maniera tale che il sensore della fotocamera del foldable a libro non debba essere allo stesso livello dell’obiettivo, ma tramite il riflettore, il percorso ottico verrà piegato ed entrerà nel sensore della fotocamera. Rispetto ai tradizionali teleobiettivi, il più grande vantaggio di quelli periscopici è che permettono ai dispositivi di catturare scene più lontane. Per fare un esempio, lo Xiaomi Mi MIX 4 sarà dotato di un teleobiettivo periscopio da 8MP, che supporterà lo zoom ottico 5x e lo zoom ibrido a 50x, e quindi l’effetto zoom risulterà migliore rispetto a quello del MIX Fold 2.

Risulta chiaro che il prossimo Xiaomi MIX Fold 3 con a bordo un teleobiettivo periscopio regalerà agli utenti prestazioni d’immagine più elevate, continuando ad avere un design sottile e leggero come la generazione precedente. Sotto la scocca è possibile che il foldable sfrutti l’ultimo e potente processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2, un modem 5G per la connettività, memoria RAM velocissima e un capiente spazio di archiviazione. Per adesso, non sappiamo ancora se il device sfoggerà anche una fotocamera frontale UDC o se verrà posizionata in un foro di piccola grandezza.

