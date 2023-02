Honor ha dato l’ok per essere presente al prossimo Mobile World Congress 2023 (MWC) di Barcellona. La conferenza del marchio cinese, originariamente di proprietà di Huawei, è in programma lunedì 27 febbraio alle ore 1.30 (CET). Il brand ha anche rivelato quelli che saranno i dispositivi a cui toglierà il velo durante l’evento: si tratta della serie Honor Magic 5, Magic 5 Pro e Magic Vs. Quest’ultimo è il nuovo pieghevole dell’azienda, che è stato reso ufficiale in Cina alla fine del mese di novembre scorso. Inoltre, nelle ultime ore un’interessante immagine leak del modello Pro è apparsa in Rete: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Il noto tipster Digital Chat Station ha condiviso sul sito cinese Weibo una foto in diretta del presunto Honor Magic 5 Pro. L’immagine include due unità con l’app della fotocamera aperta, fornendo anche in anteprima alcuni dettagli sul design. Il leaker dice che lo smartphone sfoggerà un display quad-curvo (che comprende tutti e quattro i lati) con un ritaglio a forma di pillola per le due fotocamere frontali poste nell’angolo in alto a sinistra. Anche la parte posteriore del device sarà caratterizzata da curve quad, tant’è che viene scherzosamente chiamato “sapone“. Oltre al design, il leaker cita anche le capacità di zoom della fotocamera; il dispositivo, infatti, offrirà ben quattro opzioni, ovvero 0.5x, 1x, 3.5x e 5x.

Stando ai recenti rapporti, la serie Honor Magic 5 sarà composta da quattro modelli, ossia Honor Magic 5, Magic 5 Pro, Magic 5 Ultimate e Magic 5 Lite. I modelli Pro e Ultimate ultimamente sono stati avvistati su 3C con supporto di ricarica rapida cablata da 100W, mentre la versione vanilla dovrebbe supportare la ricarica da 66W. Insomma, ora come ora, questi appena menzionati sono tutti i dettagli emersi sul nuovo Honor Magic 5 Pro. Tuttavia, restiamo in attesa di maggiori informazioni a riguardo.

