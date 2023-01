Xiaomi è pronta a rilasciare l’ultima versione della propria interfaccia Android MIUI 14, presentata lo scorso mese di dicembre, per la serie Redmi Note 9. La skin MIUI 14 apporterà alla serie nuove ed entusiasmanti funzionalità e miglioramenti, tra cui un nuovo design, prestazioni migliorate e una maggiore efficienza energetica, anche se non tutte queste opzioni saranno a disposizione per questi dispositivi. Tuttavia, il colosso cinese è noto per fornire aggiornamenti stabili e ben collaudati: infatti, con il rilascio della nuova interfaccia personalizzata, la serie Redmi Note 9 andrà a funzionare in maniera più fluida e veloce.

A questo punto una domanda sorge spontanea: quando saranno rilasciati gli aggiornamenti a bordo dei Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max e POCO M2 Pro MIUI 14? Stando alle ultime informazioni circolanti in Rete, vi sveliamo quando verranno rilasciati gli aggiornamenti MIUI 14 per questi modelli. Ricordiamo, inoltre, che gli smartphone appena citati sono stati lanciati con un’interfaccia utente MIUI 11 basata su Android 10, ricevendo poi altri due aggiornamenti Android e 3 MIUI. L’ultimo aggiornamento per questi device è il sistema operativo Android 12, e dopo questo non ci sarà un update più grande come Android 13.

ARTICOLI CORRELATI

L’attesa è dunque giunta al termine: dopo tante anticipazioni, la serie Redmi Note 9 riceverà l’aggiornamento MIUI 14 a partire dal secondo trimestre del 2023, forse tra i prossimi mesi di aprile e maggio. Il nuovo update porta una serie di nuove funzionalità e miglioramenti. Inoltre, con l’interfaccia MIUI 14, gli smartphone saranno ancora più fluidi e reattivi grazie alle ottimizzazioni apportate. Quindi, qualora foste in possesso di uno dei dispositivi sopra elencati, non vi resta che aspettare qualche altro mese per poi sfruttare l’importante aggiornamento alla nuova interfaccia.

Continua a leggere su optimagazine.com