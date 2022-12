Si è spento Elio Cipri. Era un noto discografico italiano e papà della cantante Syria, che ha lasciato un toccante messaggio di addio sui social nel condividere un ultimo scatto sorridente del padre. Tra le braccia un dolce amico pelosetto.

A lui si devono piccole grandi rivoluzioni nel mondo della musica. Elio Cipri è stato uno dei protagonisti della discografia italiana degli anni Sessanta. Nel corso della sua carriera, ha lavorato al fianco di artisti del calibro di Toto Cotugno, Mango, Amedeo Minghi, Mietta, Zucchero e Nek.

Era il papà della cantante Syria, che gli ha dedicato bellissime parole sui social, condividendo il suo dolore con i fan.

“Non è stato per niente facile dirti addio, ma ho fatto in tempo a coccolarti come speravo in questi giorni”, ha scritto Syria sui social. La cantante condivide l’ultimo grazie a suo padre.



“Siamo riusciti a dirci cose speciali. Grazie di tutto papone mio, ascolto e riascolto i messaggi vocali sulla nostra chat, la tua voce sempre rassicurante anche quando discutevamo per le stupidaggini!!”, le sue parole. Una carrellata di ricordi bellissimi riaffiorano alla memoria, attraverso una serie di sfumature di vista vissuta insieme.

Syria poi si interroga sul futuro, sulle nuove abitudini che dovrà adottare nella sua vita, al posto di quelle telefonate con papà al mattino.



“Quanti ricordi, quante sfumature vissute insieme… Come farò senza di te e le nostre telefonate la mattina!? Come faro’ senza di te punto! Mi mancherai sempre per sempre tutti i giorni. Ti amo”, si legge nel messaggio di Syria su Instagram, nell’augurare all’uomo che le ha donato la vita un sereno riposo:

“Riposa in pace anima bella, quanto amore sta arrivando da ogni parte, quanto ti hanno voluto bene, quanto amore hai seminato sei unico papà!! Cecilia”.